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Здоровье

Брянский спортсмен стал призёром всероссийского турнира по конному спорту

2026, 22 сентября 16:30
Брянский спортсмен стал призёром всероссийского турнира по конному спорту
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Брянский спортсмен стал призёром всероссийского турнира по конному спорту. Об этом сообщили региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Ессентуки на базе Центра иппотерапии Пятигорской епархии «Целебный Ессентуки» состоялись соревнования по конному спорту в рамках всероссийской спартакиады специальной олимпиады. Участие в них приняли спортсмены из 25 регионов. 

Команда Брянской области впервые выступила на турнире такого уровня. Регион представили воспитанники спортивно оздоровительного центра «Пони-клуб Брянск».

Арсений Мельников завоевал две бронзовые медали в дисциплинах «Рабочая тропа» и «Английская езда». Наташа Варламова остановилась в шаге от пьедестала почёта.

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