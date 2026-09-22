Брянский спортсмен стал призёром всероссийского турнира по конному спорту

2026, 22 сентября 16:30

Брянский спортсмен стал призёром всероссийского турнира по конному спорту. Об этом сообщили региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Ессентуки на базе Центра иппотерапии Пятигорской епархии «Целебный Ессентуки» состоялись соревнования по конному спорту в рамках всероссийской спартакиады специальной олимпиады. Участие в них приняли спортсмены из 25 регионов.

Команда Брянской области впервые выступила на турнире такого уровня. Регион представили воспитанники спортивно оздоровительного центра «Пони-клуб Брянск».

Арсений Мельников завоевал две бронзовые медали в дисциплинах «Рабочая тропа» и «Английская езда». Наташа Варламова остановилась в шаге от пьедестала почёта.