Региональное отделение в Брянской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» поздравило Eгора Ковальчука с победой на досрочных выборах губернатора Брянской области.
«Получив доверие лидера нашей страны — президента России Владимира Путина, Вы подтвердили его в ходе прошедшей избирательной кампании со стороны жителей нашего региона.
Это не только доверие, но и огромная ответственность, перед теми избирателями, которые пришли на участки, и, выразив свою волю, вручили Вам свое будущее, будущее региона.
Вы возглавили Брянскую область в не простое время — она не только приграничный, но и прифронтовой регион. Практически каждый день города и сёла Брянщины подвергаются ударам противника. Поэтому жители ожидают действенных мер и по защите и поддержке.
Желаем вам твердости духа и решимости в отстаивании интересов Брянщины и её жителей, собрать вокруг себя команду настоящих профессионалов, готовых работать сообща, которые смогут принимать решения, выполнять их и нести ответственность за результат.
От всей души желаем здоровья и успехов в Вашей нелегкой, но нужной работе».