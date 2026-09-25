Брянское отделение партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» поздравило Егора Ковальчука с победой на выборах

2026, 25 сентября 16:39

Региональное отделение в Брянской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» поздравило Eгора Ковальчука с победой на досрочных выборах губернатора Брянской области.

«Получив доверие лидера нашей страны — президента России Владимира Путина, Вы подтвердили его в ходе прошедшей избирательной кампании со стороны жителей нашего региона.

Это не только доверие, но и огромная ответственность, перед теми избирателями, которые пришли на участки, и, выразив свою волю, вручили Вам свое будущее, будущее региона.

Вы возглавили Брянскую область в не простое время — она не только приграничный, но и прифронтовой регион. Практически каждый день города и сёла Брянщины подвергаются ударам противника. Поэтому жители ожидают действенных мер и по защите и поддержке.

Желаем вам твердости духа и решимости в отстаивании интересов Брянщины и её жителей, собрать вокруг себя команду настоящих профессионалов, готовых работать сообща, которые смогут принимать решения, выполнять их и нести ответственность за результат.

От всей души желаем здоровья и успехов в Вашей нелегкой, но нужной работе».