Рябины, рок и Красный Крест. Чем запомнился фестиваль «Живи в ресурсе»

2026, 24 сентября 11:41

Шестой фестиваль «Живи в ресурсе» собрал 17 сентября в Майском парке и любителей живой музыки, и добровольцев со всего региона. Как сообщает сайт КП-Брянск, праздник приурочили ко Дню города и разделили на две части.

На сцене восемь коллективов, среди них «Без понтов», «Консервы», «Рок-банда Кати», FMG, «Красные крокодилы», «Гуд Гайз» и «Сарма», играли свои версии известных хитов и авторские песни. Рядом работали больше 40 площадок волонтёрских организаций с мастер-классами, играми и викторинами. Участники также высадили в парке рябины.

Под конец вечера наградили самых активных. Дипломы вручили представителям учебных заведений, фондов, общественных организаций и поисковых отрядов. Среди отмеченных и Брянское областное отделение Российского Красного Креста, награду получил председатель Алексей Мельников.

«Признателен организаторам фестиваля и областному руководству за внимание к работе добровольцев. Эта награда адресована прежде всего сотрудникам и волонтёрам Красного Креста, которые каждый день приходят на помощь жителям в трудных ситуациях. Подобные площадки сплачивают волонтёрское сообщество, и мы настроены развивать взаимодействие с общественными объединениями области», – прокомментировал член президиума брянского отделения Дмитрий Корнилов.