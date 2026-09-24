Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Рябины, рок и Красный Крест. Чем запомнился фестиваль «Живи в ресурсе»

2026, 24 сентября 11:41
Рябины, рок и Красный Крест. Чем запомнился фестиваль «Живи в ресурсе»
Источник фото

Шестой фестиваль «Живи в ресурсе» собрал 17 сентября в Майском парке и любителей живой музыки, и добровольцев со всего региона. Как сообщает сайт КП-Брянск, праздник приурочили ко Дню города и разделили на две части.

На сцене восемь коллективов, среди них «Без понтов», «Консервы», «Рок-банда Кати», FMG, «Красные крокодилы», «Гуд Гайз» и «Сарма», играли свои версии известных хитов и авторские песни. Рядом работали больше 40 площадок волонтёрских организаций с мастер-классами, играми и викторинами. Участники также высадили в парке рябины.

Под конец вечера наградили самых активных. Дипломы вручили представителям учебных заведений, фондов, общественных организаций и поисковых отрядов. Среди отмеченных и Брянское областное отделение Российского Красного Креста, награду получил председатель Алексей Мельников.

«Признателен организаторам фестиваля и областному руководству за внимание к работе добровольцев. Эта награда адресована прежде всего сотрудникам и волонтёрам Красного Креста, которые каждый день приходят на помощь жителям в трудных ситуациях. Подобные площадки сплачивают волонтёрское сообщество, и мы настроены развивать взаимодействие с общественными объединениями области», – прокомментировал член президиума брянского отделения Дмитрий Корнилов.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Полицейские разыскивают свидетелей смертельного ДТП в Навлинском районе
24 сентября 14:24
Полицейские разыскивают свидетелей смертельного ДТП в Навлинском районе
Брянские спортсмены завоевали четыре медали Кубка России по BMX
24 сентября 13:11
Брянские спортсмены завоевали четыре медали Кубка России по BMX
Житель Почепа получил судимость и лишился иномарки за пьяное вождение
24 сентября 12:57
Житель Почепа получил судимость и лишился иномарки за пьяное вождение

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16599) брянск (7240) ДТП (2878) ГИБДД (2446) прокуратура (2192) уголовное дело (2140) Александр Богомаз (1998) суд (1812) авария (1734) мчс (1583) коронавирус (1272) дороги (1154)