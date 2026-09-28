Мужчина пострадал при атаке дрона в Климовском районе

2026, 28 сентября 09:15

Мужчина пострадал при атаке дрона в Климовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область вновь подвергалась атакам ВСУ. 67 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа нарушили воздушную границу региона. Все цели уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, дрон-камикадзе напал на машину в посёлке Гетманская Буда Климовского района. Водитель получил травмы. Ему оказали помощь медики.