29 детей находятся в ковидных госпиталях Брянской области

743 ребёнка лечатся дома.

В ковидных госпиталях Брянской области находятся 1569 человек, в том числе 29 детей.Из них 110 — в реанимации, а 54 — на ИВЛ. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

Дома под наблюдением врачей поликлиники лечатся 7909 взрослых и 743 ребёнка.

Сергей Галаганов подчеркнул, что наблюдается заметное снижение госпитализаций и количества находящихся на амбулаторном лечении. Так, 10 и 11 февраля дома лечились 13949 взрослых и 2107 детей.