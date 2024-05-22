11 новых машин получили брянские медучреждения в этом году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По национальному проекту «Здравоохранение» в 2024 году в Брянской области закупили 11 автомобилей. Машины в районных больницы для доставки лекарств и медиков к пациентам, транспортировки биологических материалов в лаборатории, а также перевозки пациентов до больницы.

С 2021 года по нацпроекту в медицинские организации Брянской области поступили 208 автомобилей. В этом году на них совершили свыше 32 тысяч выездов.