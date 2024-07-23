30 медалей завоевали брянские паралимпийцы в Чебоксарах

30 медалей завоевали брянские паралимпийцы на всероссийских соревнованиях в Чебоксарах. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Чебоксарах в Чувашской Республике на стадионе «Олимпийский» прошли чемпионаты России по лёгкой атлетике для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и пр спорту слепых. В них участвовали около 550 спортсменов из более чем 50 регионов.

Брянские спортсмены завоевали 30 наград. В копилке легкоатлетов 13 золотых, девять серебряных и восемь бронзовых наград.