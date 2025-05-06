32 беспилотника уничтожили ночью военные над Брянщиной

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В майском кинокалендаре онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) традиционно важный блок премьер приурочен к Дню Победы. Военно-приключенческие сериалы как всегда в этот месяц становятся лидерами зрительского интереса.

Сегодня на вокзале Брянск-Орловский прошла всероссийская акция "Вальс Победы». Под звуки самой знаменитой композиции военных лет «Синий платочек» в исполнении Брянского городского духового оркестра в вальсе закружились танцевальные пары хореографического коллектива Брянского колледжа искусств и культуры, к которым присоединились железнодорожники, пассажиры и местные жители. Также музыканты, в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, исполнили для участников акции и другие мелодии того времени: "Катюшу", "Прощание славянки", "Темную ночь".

В филиале ПАО «Россети Цент» - «Брянскэнерго» прошла отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации «Брянскэнерго». На мероприятии, на котором собралось 46 делегатов от структурных подразделений «Брянскэнерго», рассматривались итоги деятельности ППО за период с 2020 по 2025 года и утверждались планы работы на следующий период.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».