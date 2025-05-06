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32 беспилотника уничтожили ночью военные над Брянщиной

2025, 06 мая 09:26 Лента новостей
32 беспилотника уничтожили ночью военные над Брянщиной
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32 беспилотника уничтожили ночью военные над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Минувшей ночью ВСУ совершили очередную массированную атаку по территории Брянской области. Военнослужащие Минобороны РФ заметили над регионом 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Нарушителей уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки  отражены, все цели уничтожены!» – уточнил губернатор Александр Богомаз.

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