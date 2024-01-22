36 новых машин получили медорганизации Брянщины

36 новых машин получили учреждения здравоохранения Брянщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В центре Брянска прошла церемония вручения ключей от новых автомобилей учреждениям здравоохранения региона. Технику вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Работники здравоохранения трудятся в непростых условиях. Мы пережили сложные времена пандемии, это было тяжелое испытание для всех нас, но мы справились, в том числе и благодаря наличию автомобилей скорой помощи, закупке КТ-аппаратов, другого необходимого медицинского оборудования. Сегодня наши медики работают на приграничных территориях, своевременно оказывают профессиональную медицинскую помощь и населению, и военнослужащим, пострадавшим в результате вражеских обстрелов, спасают людей. При этом все медицинские учреждения области продолжают работать и принимать пациентов в плановом режиме», – подчеркнул Александр Богомаз.

19 автомобилей скорой медицинской помощи и передвижной медицинский комплекс купили по федеральной программе. Ещё 16 машин приобрели за счет областного бюджета.

Всего за последние годы автопарк медучреждений региона пополнили более 600 единиц транспорта.