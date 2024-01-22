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36 новых машин получили медорганизации Брянщины

2024, 22 января 09:40 Лента новостей
36 новых машин получили медорганизации Брянщины
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36 новых машин получили учреждения здравоохранения Брянщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В центре Брянска прошла церемония вручения ключей от новых автомобилей учреждениям здравоохранения региона. Технику вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

«Работники здравоохранения трудятся в непростых условиях. Мы пережили сложные времена пандемии, это было тяжелое испытание для всех нас, но мы справились, в том числе и благодаря наличию автомобилей скорой помощи, закупке КТ-аппаратов, другого необходимого медицинского оборудования. Сегодня наши медики работают на приграничных территориях, своевременно оказывают профессиональную медицинскую помощь и населению, и военнослужащим, пострадавшим в результате вражеских обстрелов, спасают людей. При  этом все медицинские учреждения области продолжают работать и принимать пациентов в плановом режиме», – подчеркнул Александр Богомаз. 

19 автомобилей скорой медицинской помощи и передвижной медицинский комплекс купили по федеральной программе. Ещё 16 машин приобрели за счет областного бюджета. 

Всего за последние годы автопарк медучреждений региона пополнили более 600 единиц  транспорта.

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