Общество

Выставка портретов военнослужащих-участников СВО открылась в Брянской областной Думе

2026, 18 февраля 18:41
Выставка портретов военнослужащих-участников СВО открылась в Брянской областной Думе
Источник фото

Выставка портретов военнослужащих-участников СВО открылась в  Брянской областной Думе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента. 

 

Накануне в Брянской областной Думе презентовали экспозицию под названием «Герои нашего времени». Серию портретов российских военнослужащих-участников специальной военной операции сделали учащиеся 4-5 классов отделения изобразительного искусства Детской школы искусств №1 имени.Николаевой. Картины написаны с фотографий воинов.

Первыми выставку оценили председатель областной Думы Валентин Суббот, депутаты и сотрудники аппарата парламента. За вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения педагог-наставник юных талантов Наталье Черняковой вручили Благодарственное письмо Брянской областной Думы.

«Этот проект имеет особое значение, став лучшим доказательством того, что наш тыл надёжен. Ведь даже совсем юные мальчишки и девчонки понимают, что их творчество, это не только краски и ноты, но и возможность высказать слова глубокой признательности тем, кто сейчас героически сражается за мирное небо. Уверен, что этот выставочный проект станет символом благодарности детских сердец и связи разных поколений, объединив в экспозиции искусство и патриотизм!» — подчеркнул Валентин Суббот. 

