Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух машин на брянской трассе

2026, 16 февраля 09:36
Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух машин на брянской трассе
Источник фото

Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух машин на брянской трассе утром в субботу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

Утром 13 февраля на 1-м км автомобильной дороги «Фокино-Пупково» в Дятьковском районе произошла авария. 65-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Logan при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21102».

36-летний водитель отечественной легковушки и 64-летняя пассажирка иномарки получили травмы. После осмотра медиками в больнице их отпустили домой с назначением лечения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Мужчина пострадал при столкновении четырёх машин в Выгоничском районе
16 февраля 12:27
Мужчина пострадал при столкновении четырёх машин в Выгоничском районе
Мост на трассе в Клинцовском районе начнут ремонтировать по нацпроекту в 2026 году
16 февраля 11:49
Мост на трассе в Клинцовском районе начнут ремонтировать по нацпроекту в 2026 году
Более 3,5 тысячи километров проезжей части за сутки почистили брянские дорожники
16 февраля 10:21
Более 3,5 тысячи километров проезжей части за сутки почистили брянские дорожники

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14208) брянск (6793) ДТП (2678) ГИБДД (2206) прокуратура (2028) уголовное дело (1986) Александр Богомаз (1831) суд (1785) авария (1634) мчс (1494) коронавирус (1272) умвд (1029)