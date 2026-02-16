Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух машин на брянской трассе

2026, 16 февраля 09:36

Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух машин на брянской трассе утром в субботу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 13 февраля на 1-м км автомобильной дороги «Фокино-Пупково» в Дятьковском районе произошла авария. 65-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Logan при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21102».

36-летний водитель отечественной легковушки и 64-летняя пассажирка иномарки получили травмы. После осмотра медиками в больнице их отпустили домой с назначением лечения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.