440 школьников Донбасса отдохнут в брянских санаториях

Ещё 440 школьников из Луганска и Донецка отдохнут в здравницах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Брянская область продолжает помогать новым регионам. В подшефной Брянке Луганской Народной Республики строители восстанавливают социальные объекты.

«В ближайшее время строители приступят к ремонту спортзала Брянковской гимназии и замене окон в городской детской поликлинике Брянковской центральной городской многопрофильной больницы», — подчеркнул Александр Богомаз.

Также в регион приезжают на отдых лагеря и санатории ребята Брянки.

«Наши здравницы готовы принять еще 440 детей из Луганска и Донецка, обеспечить проезд до места отдыха и обратно, питание и ночлег в пути, все это — за счет областного бюджета», — добавил Александр Богомаз.