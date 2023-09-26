440 школьников Донбасса отдохнут в брянских санаториях

Ещё 440 школьников из Луганска и Донецка отдохнут в здравницах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Брянская область продолжает помогать новым регионам. В подшефной Брянке Луганской Народной Республики строители восстанавливают социальные объекты.
«В ближайшее время строители приступят к ремонту спортзала Брянковской гимназии и замене окон в городской детской поликлинике Брянковской центральной городской многопрофильной больницы», — подчеркнул Александр Богомаз.
Также в регион приезжают на отдых лагеря и санатории ребята Брянки.
«Наши здравницы готовы принять еще 440 детей из Луганска и Донецка, обеспечить проезд до места отдыха и обратно, питание и ночлег в пути, все это — за счет областного бюджета», — добавил Александр Богомаз.
22.09.2023 17:18
На вокзале Смоленска открылась выставка к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
22 сентября, накануне 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, на железнодорожном вокзале Смоленска открылась выставка, посвященная подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции, размещенной в зале ожидания, представлены научно-популярная историческая литература, архивные материалы и фотографии работников Смоленского и Вяземского узлов, которые не только обеспечивали бесперебойную работу магистрали в суровые годы войны, но и
21.09.2023 17:09
Смоленским школьникам напомнили о правилах безопасности на железной дороге
Сегодня для учащихся 3-х классов средней школы № 5 города Смоленска железнодорожники провели урок безопасности в рамках профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на Московской железной дороге с 1 по 30 сентября. Ребятам в игровой форме рассказали, где и как переходить пути, напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры, познакомили с основными железнодорожными профессиями,