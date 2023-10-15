Александр Богомаз поздравил брянских дорожников с профессиональным праздником

Сегодня, 15 октября, по всей стране отмечается День работников дорожного хозяйства. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил специалистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Поздравительный текст опубликован на сайте регионального правительства.

Глава региона отметил, что дорожное хозяйство считается «одной из важнейших составляющих современной экономики». Отрасль развивается уверенными темпами. За девять лет благоустроено больше четырех тысяч километров автомагистралей регионального и муниципального значения. Речь идет о строительстве новых трасс и капремонте существующих.

«Наиболее крупные объекты строительства сегодня — автомобильная дорога по улице Ильи Иванова, улично-дорожная сеть по улице Флотской, Славянский мост, мост через реку Болву на подъезде к городу Фокино и мост через реку Ипуть в Сураже», — говорится в публикации.

При этом специалисты отрасли отличаются профессионализмом и преданностью своему делу. Губернатор выразил сотрудникам и ветеранам дорожного хозяйства признательность за созидательный труд и адресовал им добрые пожелания.