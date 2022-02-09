Аномальное количество снега затягивает процесс уборки в Брянске

С улиц в феврале вывезли 12 тысяч тонн снега.

Ежедневно Брянск очищают от снега. В дорожном управлении администрации пояснили, что аномальное количество выпавших осадков затягивает процесс расчистки городских дорог. В феврале с улиц вывезли 12 тысяч тонн снега.

Также дороги и тротуары, мосты и дамбы обрабатывают от гололёда. За февраль на это израсходовали больше тысячи кубометров пескосоляной смеси.