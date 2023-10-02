Автопробег собрал сотни машин на проспекте Героев в Брянске

Сотни машин проехали по проспекту Героев в Брянске в честь годовщины присоединения новых регионов к России. Об этом сообщили в городской администрации.

В честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией в Брянске организовали автопробег. Инициативу проявили общественные объединения автолюбителей Брянской области.

Сотни машин с флагами проехали по проспекту Героев в областном центре. Участвовали в мероприятии и губернатор региона Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, сенатор РФ Галина Солодун, правоохранители, депутаты и общественники.

«Брянская область, как и вся страна, таким образом сегодня еще раз выразила свою поддержку новым регионам. Спасибо, что мы вместе!» — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.