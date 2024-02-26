Белая Берёзка попала под обстрел
Административное здание предприятие получило повреждения при обстреле Белой Берёзки. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Под обстрел ВСУ 26 февраля попал посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. Снаряды попали на промышленный объект. Повреждения получило административное здание. Там частично выбиты окна.
Люди на происшествии не пострадали. На месте работают оперативные и экстренные службы.
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