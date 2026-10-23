Кражу велосипеда за несколько часов раскрыли полицейские в Злынке

2026, 23 октября 16:30

Подозреваемого в краже велосипеда жителя Злынки за несколько часов задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 47-летняя жительница города Злынки. Она ненадолго оставила свой велосипед около здания библиотеки, не пристегнув противоугонным тросом. Транспорта на прежнем месте заявительница не обнаружила.

Оперативники уголовного розыска через пару часов нашли велосипед в девяти километрах от города. Правоохранители выяснили, что транспортом воспользовался 18-летний житель города. Он уехал на нём на работу в деревню Муравинка. Велосипед полицейские вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».