Белорусский комбинат построит вторую многоэтажку в Брянске

Белорусский комбинат построит девятиэтажный дом на проспекте Московском в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В областном правительстве прошло заседание инвестиционного совета. Там рассмотрели три проекта.

Первый — строительство многоквартирного девятиэтажного дома по проспекту Московскому в Брянске. Возводить его будет Гомельский домостроительный комбинат. Ранее компания сдала многоэтажку с квартирами для детей-сирот по улице Олега Строкина.

«Они получают полгектара земли стоимостью 17,6 млн рублей, а мы — 1000 квадратных метров жилья: семь квартир — за счет возмещения стоимости земельного участка, а 20 — по цене Минстроя, которая гораздо ниже рыночной — 77837 рублей за квадратный метр при рыночной более 100 тысяч», — уточнил губернатор Александр Богомаз.