Брянская семья победила на всероссийском конкурсе «Семья года»

2026, 15 октября 13:37

Брянская семья победила на всероссийском конкурсе «Семья года». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В Большом Кремлёвском дворце состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года». Он собрал 11,8 тысяч заявок от участников со всей страны.

В номинации «Семья защитника Отечества» была представлена семья Поляковых из Брянской области. В Кремле Марине Поляковой статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева и Герой России Людмила Болилая вручили диплом победителя.

«Глава семьи Павел Поляков не смог принять в ней участие – сейчас он несет службу, как и подобает настоящему защитнику Отечества, но, конечно, мысленно был рядом со своей супругой и детьми. От всей души поздравляю! Желаю мира, добра, благополучия и большого семейного счастья!» – отметил губернатор Егор Ковальчук.