Два человека пострадали в ДТП в Погарском районе в субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Днём 10 октября на 1-м километре автодороги «Погар — Стародуб» в Погарском районе произошла авария. Мужчина не справился с управлением автомобиля Renault Kangoo. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.
Водителя и 38-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. Но автомобилист самостоятельно покинул медучреждение, отказавшись от помощи.
Полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя.