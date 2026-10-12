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ДТП

Два человека пострадали в ДТП в Погарском районе в субботу

2026, 12 октября 09:06
Два человека пострадали в ДТП в Погарском районе в субботу
Источник фото

Два человека пострадали в ДТП в Погарском районе в субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Днём 10 октября на 1-м километре автодороги «Погар — Стародуб» в Погарском районе произошла авария. Мужчина не справился с управлением автомобиля Renault Kangoo. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. 

Водителя и 38-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. Но автомобилист самостоятельно покинул медучреждение, отказавшись от помощи.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя.

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