Беспилотник сбила система ПВО над Почепским районом
Очередной беспилотник сбила система ПВО над Почепским районом ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Вленнослужащие Министрествоа обороны РФ пресекли очередную атаку на Бярнскую обалсть. Ночью 16 мая воздушную границу Почепского района нарушил беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Объект уничтожила система противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.