Боец «БАРС-Брянск» получил ранения при атаке дронов в Климовском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

FPV-дроны ВСУ атаковали территорию Климовского района. На линии соприкосновения при отражении террористической атаки осколочные ранения получил боец батальона БпЛА добровольческого отряда «БАРС-Брянск». Его доставили в больницу и оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

«Также бойцы бригады «БАРС-Брянск» своевременно оказали первую помощь находившемуся на боевом дежурстве раненому бойцу подразделения группировки войск Министерства обороны РФ», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Пострадавших среди мирного населения нет. При сбросе взрывных устройств были полностью уничтожены три жилых дома.

«Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь», – уточнил губернатор заключил Александр Богомаз.