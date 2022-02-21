Боевое знамя передали в брянский музей

Оно станет экспонатом выставки «Брянцы в битве за Москву».

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге прошла церемония передачи Боевого Знамени 111 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона в Брянский краеведческий музей.

111-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион был включён в состав Брянского фронта в январе 1942 года — в разгар битвы под Москвой. Бойцы дивизиона особенно отличились в боях под Ельцом.

В апреле 2022 года исполняется 80 лет со дня Победы в битве под Москвой. К юбилейной дате откроется выставка «Брянцы в битве за Москву» в Брянском краеведческом музее. Боевое Знамя 111-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона станет ключевым экспонатом.

Знамя будут показывать на тематических выставках и просветительских мероприятиях. Оно также станет объектом научно-исследовательской деятельности.