Боевое знамя передали в брянский музей

Оно станет экспонатом выставки «Брянцы в битве за Москву».
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге прошла церемония передачи Боевого Знамени 111 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона в Брянский краеведческий музей.
111-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион был включён в состав Брянского фронта в январе 1942 года — в разгар битвы под Москвой. Бойцы дивизиона особенно отличились в боях под Ельцом.
В апреле 2022 года исполняется 80 лет со дня Победы в битве под Москвой. К юбилейной дате откроется выставка «Брянцы в битве за Москву» в Брянском краеведческом музее. Боевое Знамя 111-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона станет ключевым экспонатом.
Знамя будут показывать на тематических выставках и просветительских мероприятиях. Оно также станет объектом научно-исследовательской деятельности.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию