Более 1900 обращений поступило на прямую линию брянского губернатора. Об этом сообщили в издании «Брянская губерния»

21 ноября в 17 часов начнётся прямая линия губернатора Брянской области Александра Богомаза. Вопросы главе региона можно будет задать в прямом эфире. Также обращения принимают с 13 ноября в едином call-центре по телефонам: 8-991-214-27-02 и (4832) 772-702, в соцсетях, через платформу обратной связи на портале Госуслуг, а также через «Открытый микрофон» телеканалов.

За неделю от жителей поступило 1918 вопросов. 1365 обращений приняли в call-центре, 315 – по электронной почте прислано, 81 – в социальных сетях. 74 обращений принято через «Открытый микрофон», 73 — на платформе обратной связи и 10 сообщений поступило в мессенджере Telegram.

По 20% от всего объема вопросов связаны с проблемами ЖКХ и благоустройством территорий. На втором месте – строительство, ремонт и содержание дорог –12%. Также жителей интересует состояние здравоохранения – 7 %, транспорта – 6 %, спецоперация — 4,2 % и строительство – 3 %. Самыми активными оказались жители Брянска. Они оставили 1129 вопросов. 111 обращений поступило из Брянского района. На третьем месте –жители Клинцы. У них 81 обращение. Также вопросы поступили из Почепского, Дятьковского, Карачевского района и города Новозыбкова.

Трансляция прямой линии пройдёт на странице губернатора во «ВКонтакте», телеканалах «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР» и в эфире радиостанции «32РАДИО».