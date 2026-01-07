Три машины столкнулись на трассе в Брянском районе накануне

2026, 07 января 15:52

Три человека пострадали при столкновении трёх машин на трассе в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне днём на 369-м километре автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Брянском районе произошла авария. 44-летний мужчина за рулём автомобиля «ГАЗ-2752» не соблюдал безопасную дистанцию. Машина врезалась в «ВАЗ-21103». 50-летний водитель поворачивал налево. «ВАЗ» от удара выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Qashqai.

Водитель и 47-летняя пассажирка «ВАЗа» получили травмы. От госпитализации они отказались. Позднее в больницу обратилась 16-летняя пассажирка иномарки. Девочку положили в больницу.

На водителя автомобиля «ГАЗ-2752» инспекторы составили протокол.