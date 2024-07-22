Более 80 млн рублей потратят на ремонт кровель в садах и школах Брянска

Более 80 млн рублей потратят на ремонт кровель в 15 садах и 14 школах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
В текущем году кровли капитально отремонтируют в 14 школах и 15 детских садах областного центра. На это направят более 80 миллионов рублей.
«Средства к нам поступили ещё в феврале, поэтому все экспертизы, согласования, торги мы успели провести перед тёплым сезоном. Подрядчики нас не подводят. Мы предполагаем, что все работы завершатся в августе. Все понимают, что сейчас самое благоприятное время года», — уточнил начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.
Так, ремонт уже закончился в школе №46. Подрядчик за месяц уложил вместо старого рубероида полимерную мембрану. А сильный дождь проверил качество работ.
«Гарантия на такой вид покрытия составляет 25 лет. Прошедший дождь не выявил никаких протечек. Надеюсь, так будет многие годы», — отметила директор школы №46 Екатерина Перепечко.
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