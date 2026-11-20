Остановки «Поликлиника стальзавода» заработали в Брянске

2026, 20 ноября 12:30

Остановки «Поликлиника стальзавода» заработали в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В пятницу, 20 ноября, в Бежицком районе города Брянска начали работать новые остановки общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы стали высаживать и забирать пассажиров с остановок «Поликлиника стальзавода» на улице Литейной.

Остановочные пункты были включены в реестр муниципальных маршрутов. На «Поликлинике стальзавода» останавливаются троллейбус №12, автобусы №3, 11, 19, 20 и 54, а также маршрутки №36 и 99.