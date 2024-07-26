Более семи тысяч брянцев получили золотой значок ГТО

Более семи тысяч брянцев получили золотой знак отличия комплекса ГТО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Министр спорта России подписал приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В выполнении нормативов с 1 апреля по 30 июня 2024 года участвовали 36 814 жителей Брянской области. Из них 11 034 получили знаки отличия. Так, 7 232 человек сдали нормативы на золотой знак отличия, 1 772 – на серебряный знак, а 2 030 – на бронзовый.

В Брянской области работает 35 центров тестирования.