Более ста беспилотников сбили военные за сутки над Брянщиной

2026, 01 августа 12:22

Более ста беспилотников сбили военные за сутки над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 107 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели.