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Более ста беспилотников сбили военные за сутки над Брянщиной

2026, 01 августа 12:22
Более ста беспилотников сбили военные за сутки над Брянщиной
Источник фото

Более ста беспилотников сбили военные за сутки над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

За минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 107 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели.

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