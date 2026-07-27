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Образование

Врио губернатора Брянской области посетил государственный аграрный университет

2026, 27 июля 13:53
Врио губернатора Брянской области посетил государственный аграрный университет
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Врио губернатора Брянской области посетил государственный аграрный университет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук с рабочей поездкой побывал в Выгоничском районе. Он посетил Брянский государственный аграрный университет и опытное поле вуза. Ученые на адаптивных площадках выявляют признаки различных культур, влияющих на их урожайность. Испытания проводят более чем с 300 сортами картофеля, сои и ярового рапса.

Также, Егор Ковальчук побывал в школе в Лопуши. В учебном заведении выстроена четкая система работы «Юнармии», начиная с самых маленьких воспитанников и заканчивая выпускниками.

Егор Ковальчук отметил, что огромного уважения заслуживает энтузиазм педагогов, директора школы и самих ребят.

«Они вовлечены в реальную помощь и окружающим, и участникам специальной военной операции, активно помогают нашим частям на фронте. Это заслуживает огромного уважения», – подчеркнул врио губернатора. 

На встрече с жителями речь шла о создании музея партизанской славы, строительстве бассейна и новой школы.

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