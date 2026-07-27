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Криминал

Уголовное дело о дропперстве рассматривают следователи в Брянске

2026, 27 июля 08:53
Уголовное дело о дропперстве рассматривают следователи в Брянске
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Жительницу Брянска подозревают в передаче банковского счета злоумышленникам. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о неправомерном обороте средств платежа. В преступлении подозревают 19-летнюю жительницу Володарского района областного центра. 

По версии следователей, девушка нашла подработку в интернете. По указанию незнакомца она открыла в банке счёт и предоставила «куратору» логин и пароль от личного кабинета. С сентября по ноябрь прошлого года счёт использовали злоумышленники для получения и вывода денег, полученных преступным путем. Через него прошло почти 700 тысяч рублей.

Девушка пояснила полицейским, что «работодатель» обманул и её. За предоставление доступа к банковскому счёту она ничего не получила.

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