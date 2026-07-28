Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Мультимедийная выставка открылась в парке имени Толстого в Брянске

2026, 28 июля 16:34
Мультимедийная выставка открылась в парке имени Толстого в Брянске
Источник фото

Мультимедийная выставка открылась в парке имени Толстого в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

28 июля на литературной аллее парка-музея имени Алексея Толстого прошло торжественное открытие мультимедийной выставки «Парк, который учит слушать». В литературной беседке собрались педагоги и учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники и преподаватели школы программирования «ЮНИОРКОД», друзья и партнеры парков Брянска. Они посмотрели видеоролик о проекте. Участники проекта получили благодарственные письма и статуэтки сов в наушниках.

На стендах в парке –  история создания деревянных скульптур, которые когда-то стояли в парке: «Змеерук», «Ундина», «Рождение». Больше информации можно получить с помощью смартфона. Через кюар-код посетители могут подключится к wi-fi и к специальному приложению. В нем есть аудиогид по парку, записи рассказов, сказок и очерков Валентина Динабургского и элементы дополненной реальности. 

Над проектом работали сотрудники городского объединения парков культуры и отдыха, централизованной системы детских библиотеки АНО «ЮНИОРКОД», технических специалистов и школьников Брянска и Фокино. Нескольких месяцев ребята учились графическому дизайну и 3D-моделированию. Под руководством педагогов они сделали 3D-модели скульптур, макеты стендов и аудиозаписи сказок. Также школьники заработали элементы дополненной реальности.

 

Возрастные ограничения 0+

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Аварийный дом снесут на улице Коммунистической в Брянске
28 июля 14:35
Аварийный дом снесут на улице Коммунистической в Брянске
На улице Клары Цеткин в Брянске уложили асфальт по нацпроекту
28 июля 12:49
На улице Клары Цеткин в Брянске уложили асфальт по нацпроекту
На вокзале в Брянске открылась выставка Государственного архива
28 июля 10:24
На вокзале в Брянске открылась выставка Государственного архива

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15979) брянск (7084) ДТП (2824) ГИБДД (2393) прокуратура (2149) уголовное дело (2089) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1705) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1122)