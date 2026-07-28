Мультимедийная выставка открылась в парке имени Толстого в Брянске

2026, 28 июля 16:34

Мультимедийная выставка открылась в парке имени Толстого в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

28 июля на литературной аллее парка-музея имени Алексея Толстого прошло торжественное открытие мультимедийной выставки «Парк, который учит слушать». В литературной беседке собрались педагоги и учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники и преподаватели школы программирования «ЮНИОРКОД», друзья и партнеры парков Брянска. Они посмотрели видеоролик о проекте. Участники проекта получили благодарственные письма и статуэтки сов в наушниках.

На стендах в парке – история создания деревянных скульптур, которые когда-то стояли в парке: «Змеерук», «Ундина», «Рождение». Больше информации можно получить с помощью смартфона. Через кюар-код посетители могут подключится к wi-fi и к специальному приложению. В нем есть аудиогид по парку, записи рассказов, сказок и очерков Валентина Динабургского и элементы дополненной реальности.

Над проектом работали сотрудники городского объединения парков культуры и отдыха, централизованной системы детских библиотеки АНО «ЮНИОРКОД», технических специалистов и школьников Брянска и Фокино. Нескольких месяцев ребята учились графическому дизайну и 3D-моделированию. Под руководством педагогов они сделали 3D-модели скульптур, макеты стендов и аудиозаписи сказок. Также школьники заработали элементы дополненной реальности.

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