Более ста пациентов приняли брянские медики в луганской Брянке

Более ста пациентов приняли брянские медики из «Поезда здоровья» в подшефной Брянке ЛНР. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Поезд здоровья» из Брянской области прибыл в Брянку Луганской Народной Республики.

Месяц высококвалифицированные специалисты в мобильных пунктах будут проводить диспансеризацию взрослого населения города и отдаленных от него районах.

В первый день работы брянские медики приняли более 100 пациентов. Много лет у них не было возможности пройти профилактической осмотр

Также брянские медики проведут обучающие семинары для своих коллег.