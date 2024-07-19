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Три водовода восстанавливают брянские строители в Брянке

2024, 19 июля 15:41 Общество
Три водовода восстанавливают брянские строители в Брянке
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Три водовода восстанавливают брянские строители в луганской Брянке. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

В Брянке Луганской народной республики строители Брянской области восстанавливают три водовода  протяженностью  2,7 километра. Они обеспечивают водой микрорайон № 4, Молодежный, Тополь, часть Завадска и улицу Московскую.Специалисты меняют старые трубы на новые пластиковые диаметром 400 мм.

«Износ старых сетей — почти 100%, на них регулярно происходят прорывы, без воды остаются десятки домов и сотни жителей», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз. 

Ремонт обеспечит бесперебойную подачу воды и улучшит её качество.

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