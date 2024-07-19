128 школьников из Брянки приехали в брянский летний лагерь

128 школьников из Брянки приехали на отдых в брянский летний лагерь «Лесной». Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

В комплексе «Лесной» стартовала третья смена летнего лагеря. Там собрались более 800 школьников, в том числе и 128 ребят из города Брянка Луганской народной республики.

Школьников ждут спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии, а также участие в хореографическом фестивале «В ритме лета!».