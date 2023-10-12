Брянцам предложили поделиться собственной концепцией набережной

В Брянске разрабатывают концепцию благоустройства набережной Десны. Власти планируют обновить территорию вдоль реки — от отеля «Мегаполис» до Чёрного моста, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас над проектом трудятся архитекторы, строители, студенты. Наряду с этим, принимаются предложения от местных жителей. Брянцы могут поделиться собственным видением стратегии развития набережной, пройдя небольшой опрос на портале Госуслуг.

Пункты, набравшие большинство голосов респондентов, станут ключевыми аспектами при создании концепции благоустройства общественного пространства, пояснили в мэрии. Реализацией проекта займется городское управление по строительству и развитию территории.