Брянец Артём Бородин стал самым титулованным российским спортсменом на «Mad Wave Classic» 

Всего брянские пловцы завоевали 12 золотых медалей на всероссийских соревнованиях

В Казани завершились Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Classic».

Звание самого титулованного спортсмена из российских пловцов получил воспитанник брянской спортивной школы «Дельфин» Артём Бородин. Об этом сообщили на официальном сайте соревнований. Артём за два дня завоевал четыре золотых медали.

Не отставали и другие брянские пловцы. Все они воспитанники спортивной школы «Дельфин».

Так, Полина Шевцова завоевала три «золота» и установила три рекорда Брянской области в заплывах 50, 100 и 200 метров на спине. Степан Тихонов заработал две золотых и одну серебряную медаль. Алексей Артамонов выиграл два «золота» и стал рекордсменом Брянской области в заплыве на 200 метров баттерфляем. Марьяна Гапеева также получила золотую и серебряную медаль и установила рекорд региона в комплексном плавании на 200 метров.

Брянская команда в медальном зачёте вошла в четвёрку лучших.