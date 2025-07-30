Брянец стал финалистом всероссийского чемпионата «Абилимпикс»

Ветеран СВО из Клинцов стал финалистом всероссийского чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В концертном зале IT-парка в Казани прошла церемония награждения всероссийского конкурса профессионального мастерства для участников специальной военной операции «Абилимпикс». Там собрались более 400 участников из 79 регионов. Они состязались в 15 компетенциях.

Брянскую область представил ветеран СВО Денис Гулев из Клинцов. Кавалер двух орденов Мужества показал отличный результат в компетенции «Столярное дело». Он стал призёром чемпионата.

«Благодаря фонду «Защитники Отечества» я получил возможность реализовать свои мечты. Такие мероприятия не просто важны — они жизненно необходимы. Они помогают нам найти свое место в обществе, почувствовать поддержку и вновь поверить в себя», — отметил Денис.