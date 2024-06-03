Брянск присоединился к проекту «Как ковалась Победа!»

Брянск стал 20-м городом патриотического проекта «Как ковалась Победа!». Об этом рассказали в горадминистрации.
12 мая в городе-герое Севастополе стартовал спортивный патриотический проект «Как ковалась Победа!». В честь 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне учитель истории и спортсмен из Новосибирска Станислав Логинов вместе с единомышленников организовал забег от Севастополя до Санкт-Петербурга. За 30 дней они преодолеют 2400 километров, посетив 30 городов-воинов.
Брянск стал 20-й точкой маршрута. Юные спортсмены Брянщины вместе со Станиславом пробежали от памятника Танкистам до площади Партизан на Кургане Бессмертия. Там спортсмены возложили цветы к Вечному огню. А Станислав провел зарядку с юными футболистами.
Пробег продолжился по проспекту Ленина до парка 1000-летия города Брянска. У подножия Стелы «Город воинской славы» прошёл торжественный митинг. После него в Станислав Логинов пообщался со студентами Брянского государственного училища олимпийского резерва.
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