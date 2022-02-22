Брянская балерина Майя Ларина стала лауреатом Международного конкурса

Она представила жюри две вариации из классического балета.

В Санкт-Петербурге завершился Международный конкурс исполнителей классического танца «Анна Павлова». Он посвящён 140-летию со дня рождения великой балерины. На конкурс приехали более 200 участников из городов России и СНГ.

Город Брянск представила Майя Ларина — ученица детской школы искусств №1 имени Николаевой. Юная балерина представила на суд жюри две вариации из классического балета: Нуне из балета «Гаяне» и Рамзеи из балета «Дочь Фараона».

В этой возрастной категории принимали участие 36 девочек. Майя стала лауреатом III степени. Награду её вручили в музее-квартире Анны Павловой в Санкт-Петербурге.