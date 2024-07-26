Тёплую галерею между корпусами достроили в школе искусств Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске идёт строительство нового корпуса детской школы искусств №10. Подрядчик «Жилсоцстрой» занимается отделкой помещений, устройством вентиляции и прокладкой инженерных коммуникаций. Также рабочие уже построили тёплую галерею, которая соединит новый корпус и существующее здание. На прилегающей территории рабочим нужно проложить теплотрассу, обновить ограждение и выполнить благоустройство.

Ежедневно на объекте трудятся 15 человек. Сотрудники Росстройконтроля же считают, что для сдачи пристройки в срок количество рабочих нужно увеличить в несколько раз.