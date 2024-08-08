Пристройку возводят к детской школе искусств в Брянске

Пристройку возводят к детской школе искусств №10 в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянске продолжается реконструкция детской школы искусств №10. По нацпроекту «Культура» специалисты возводят пристройку к зданию. Рабочие в настоящее время занимаются отделкой помещений, устройством инженерных систем и благоустройством территории. Закончить модернизацию планируют в этом году.

В минувшем году школа получила по нацпроекту современное оборудование и музыкальные инструменты.