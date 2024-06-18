Брянская делегация выступила на фестивале в Республике Беларусь

Брянские мастера и народный ансамбль поучаствовали в фестивале «Молодечно – 2024» в Республике Беларусь. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Республике Беларусь прошёл XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно – 2024». В нём участвовала и творческая делегация из Брянской области. Мастера и народный ансамбль «Околица» выступили сразу не нескольких площадках.

На встрече почетных гостей в «Городе мастеров» руководитель ансамбля Лариса Шведова вручила книгу «Календарные обряды и песни Брянского края» Министру культуры Республики Беларусь Анатолию Маркевичу. Брянские участники фестиваля же получили дипломы из рук министра.

Также умельцы Брянской области представили на выставке свои работы. Гости праздника увидели вязаные игрушки, ажурные кружева и коклюшки от Александра Беренчука, миниатюрные лапоточки от Николая Волкова, расписные берестяные туеса от Натальи Юдкиной, авторские куклы и красоту лоскутного шитья от Ларисы Новицкой.