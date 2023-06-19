Брянская выпускница сдала два экзамена на высший балл

Выпускница брянской школы сдала два ЕГЭ на высший балл. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку узнали выпускники Брянской области. Сдавали предмет более 5 тысяч ребят. От 80 баллов и выше набрали 1558 человек. 42 выпускника получили высший балл.

А для ученицы Центра образования «Перспектива» из Брянска Екатерины Шумейко максимальный результат стал вторым. Ранее она набрала 100 баллов по химии. Девушка — первая мультибалльница в регионе.

«Не растрачивать силы зря, уметь находить баланс между отдыхом и занятиями. Не бояться трудностей и не воспринимать ошибки как поражение. Верить в себя и свои силы», – напутствовала Екатерина будущих выпускников.