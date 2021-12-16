Брянские чиновники участвуют в акции «Ёлка желаний»

Сотрудники городской администрации Брянска исполнят мечты детей из многодетных и малообеспеченных семей, ребят с ограничениями здоровья и с тяжёлыми заболеваниями.

«Ёлку желаний» установили в Брянской городской администрации.

На ветвях новогоднего дерева — 200 шариков с желаниями детей из многодетных и малообеспеченных семей, ребят с ограничениями здоровья и с тяжёлыми заболеваниями.

Первые шары с мечтами нескольких детей с ёлки сняли глава города Брянска Марина Дбар и глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

В новогодней акции участвуют также депутаты Брянского горсовета и руководители подразделений Брянской городской администрации.