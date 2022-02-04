Брянские депутаты помогли поэтессе выпустить книгу

В сборник автора Юлии Ивановой вошли более 80 произведений.
Депутатов Брянской областной помогли выпустить книгу «У края Вселенной». Её автор — поэтесса, победитель литературных конкурсов Юлия Иванова.
В сборник вошли более 80 произведений: стихотворения, переводы и рассказ «Исповедь для Вселенной». Книги передадут в библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и, конечно, в областную и районные библиотеки региона. Кроме этого, сборник отправят на Родину автора, в Беларусь.
«Современные реалии диктуют свои правила: без сторонней поддержки можно быть бесспорно талантливым, но не оставить культурного наследия, всю жизнь писать «в стол». Я очень признательна всем за содействие и отзывчивость, за подаренную возможность реализации» — подчеркнула автор.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
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Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию