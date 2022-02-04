Брянские депутаты помогли поэтессе выпустить книгу

В сборник автора Юлии Ивановой вошли более 80 произведений.

Депутатов Брянской областной помогли выпустить книгу «У края Вселенной». Её автор — поэтесса, победитель литературных конкурсов Юлия Иванова.

В сборник вошли более 80 произведений: стихотворения, переводы и рассказ «Исповедь для Вселенной». Книги передадут в библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и, конечно, в областную и районные библиотеки региона. Кроме этого, сборник отправят на Родину автора, в Беларусь.

«Современные реалии диктуют свои правила: без сторонней поддержки можно быть бесспорно талантливым, но не оставить культурного наследия, всю жизнь писать «в стол». Я очень признательна всем за содействие и отзывчивость, за подаренную возможность реализации» — подчеркнула автор.