Брянские депутаты внесли поправки в областной бюджет

Доходы областного бюджета на 2022 год составят 79,7 млрд рублей.

На заседании Брянской областной Думы депутаты внесли изменения в бюджет на этот год. Так, доходы выросли на 1 874 млн рублей, а расходы — на 7 092 млн рублей.

Так, на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования потратят 1 082,2 млн рублей. Ещё 334,2 миллиона рублей направят на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Также деньги потратят на создание спортивных площадок, закупку лекарств, ремонт региональных дорог.

Общие доходы областного бюджета на 2022 год составят 79,7 млрд рублей, а расходы — 86,7 млрд рублей. Дефицит – 7 млрд рублей.