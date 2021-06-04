Новозыбковский немец издал книгу про обиду дракона

Роман написан в жанре фэнтези.

Писатель Вадим Фельдман из Новозыбкова, ныне проживающий в Германии, издал фантастический роман под названием «Как не обидеть дракона».

Автор работал над произведением более 20 лет. По его словам, основные сюжетные линии будущего романа были придуманы еще в Новозыбкове – с годами «каркас» оброс осязаемыми идеями и образами.

Роман повествует о молодом маге Лиасе Ильсоре и его роли в спасении вымышленного мира Фэнби. Для этого главному герою предстоит соединить две половины и «не обидеть дракона».

С 3 июня книга представлена на портале Ridero, где уже собрала несколько положительных откликов.

Вадим Фельдман – филолог, литературовед, публицист, учитель. Автор нескольких научных трудов по литературоведению. «Как не обидеть дракона» – дебютный роман, созданный в соавторстве с Владимиром Стоговым (псевдоним).