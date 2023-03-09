Брянские фехтовальщики привезли семь медалей из Гомеля

Брянские фехтовальщики вернулись с семью наградами с турнира в Гомеле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Гомеле прошел Республиканский турнир по фехтованию. В нем приняли участие воспитанники брянской спортшколы «Партизан». Они завоевали семь медалей.

Так, первой стала Екатерина Прусакова. «Серебро» турнира завоевал Дмитрий Аврамиди. Бронзовые медали получили Николай Родичев, Елизавета Лузганова , Наталья Сомова, Ника Шолохова и Соня Башкатова.