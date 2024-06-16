Брянские легкоатлеты завоевали две медали на Играх стран БРИКС. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Казани стартовали спортивные Игры стран БРИКС 2024. В них участвуют представители 93 стран мира.

В составе сборной России выступают брянские спортсмены. Так, Мария Прохорец преодолела дистанцию 800 метров за 2:02.68 секунды и завоевала золотую медаль. Дарья Нидбайкина стала серебряным призёром в тройном прыжке

Соревнования продлятся до 23 июня. В настоящее время сборная России с существенным отрывом лидирует в медальном зачете.